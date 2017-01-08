В Петербурге мороз сменился обильным снегопадом
Суровые морозы, отмечавшиеся в Петербурге в последние несколько дней, сменились обильным снегопадом. Отправившиеся на работу после продолжительных праздников, на протяжении которых выпало всего лишь порядка 9 мм осадков, автовладельцы были неприятно удивлены заснеженными дорогами.
Городские дорожные службы сообщают, на настоящем этапе уборка Петербурга осуществляется посредством 600 специальных машин. Связаться с оператором «горячей линии» по вопросам уборки можно по телефонам: 314-60-13, 576-14-83.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сильные морозы временно оставили Северную столицу, однако на смену им пришли другие — не менее неблагоприятные погодные условия.
Специалисты центра управления парковками Петербурга сообщают, реконструкция объекта около станции метро «Ладожская» завершена.
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