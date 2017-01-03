В Петербурге 7 января сильный мороз и гололедица

В Петербурге седьмого января ожидается значительное похолодание. Согласно прогнозу гидрометеорологического центра температура воздуха может понизиться до -25°C. В вечерние часы мороз начнет ослабевать.
Служба МЧС Петербурга предупреждает о гололедице!
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Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2115», утром седьмого января зафиксировано МЧС Петербурга в Выборгском районе.
В Петербурге седьмого января ожидается значительное похолодание.
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