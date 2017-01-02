—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Пассажирам Lux Express Group не нужно пересекать границу пешком
Применить опции расширенного поиска



                                      


Пассажирам Lux Express Group не нужно пересекать границу пешком

Пассажирам Lux Express Group не нужно пересекать границу пешком


Оператор автобусных линий Lux Express Group, оставшийся без лицензии на профильную деятельность второго января, доставил отправляющимся в Эстонию туристам множество неудобств. В течение нескольких дней пассажиры автобусов были вынуждены выходить на улицу, что едва ли можно назвать незначительной проблемой в зимний период, пересекая границу в пешем порядке.

В настоящее время, согласно заявлению главы «Евролайнс» (российской офис эстонской компании Lux Express Group) Райта Реммеля, проблема в полной мере устранена. Автобусы перевозчика могут следовать через границу с пассажирами. В рамках пресс-релиза, присланного в редакцию «АМ Питер», руководство оператора приносит извинение клиентам за возникшие сложности.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса