Пассажирам Lux Express Group не нужно пересекать границу пешком

Оператор автобусных линий Lux Express Group, оставшийся без лицензии на профильную деятельность второго января, доставил отправляющимся в Эстонию туристам множество неудобств. В течение нескольких дней пассажиры автобусов были вынуждены выходить на улицу, что едва ли можно назвать незначительной проблемой в зимний период, пересекая границу в пешем порядке.В настоящее время, согласно заявлению главы «Евролайнс» (российской офис эстонской компании Lux Express Group) Райта Реммеля, проблема в полной мере устранена. Автобусы перевозчика могут следовать через границу с пассажирами. В рамках пресс-релиза, присланного в редакцию «АМ Питер», руководство оператора приносит извинение клиентам за возникшие сложности.