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В Петербурге 3 января ожидается гололедица

В Петербурге 3 января ожидается гололедица


В течение понедельника, второго января, автовладельцы Петербурга сетуют на чрезвычайно скользкую дорогу. Служба МЧС отмечает ряд дорожных аварий, произошедших вследствие гололедицы.

Во вторник, третьего января, на дорогах Северной столицы вновь скользко! Температура воздуха, прогнозируемая специалистами гидрометеорологического центра, составит -9°C -10°C. Снег.

Будьте внимательны!
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