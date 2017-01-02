В Петербурге 3 января ожидается гололедица
В течение понедельника, второго января, автовладельцы Петербурга сетуют на чрезвычайно скользкую дорогу. Служба МЧС отмечает ряд дорожных аварий, произошедших вследствие гололедицы.
Во вторник, третьего января, на дорогах Северной столицы вновь скользко! Температура воздуха, прогнозируемая специалистами гидрометеорологического центра, составит -9°C -10°C. Снег.
Будьте внимательны!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В течение понедельника, второго января, автовладельцы Петербурга сетуют на чрезвычайно скользкую дорогу.
Групповое транспортное происшествие, вследствие которого один из автомобилей съехал в кювет, зафиксировано МЧС Петербурга вечером второго января на Зеленогорском шоссе.
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