В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действует 11 автобусных маршрутов
В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действуют одиннадцать автобусных маршрутов. В частности автобусы № 154, 142, 130, 114, 106, 93, 80, 77, 56, 12 и 8 с часа ночи первого января будут перевозить пассажиров вплоть до шести утра.
Аналогичное предложение сделал и петербургский метрополитен. В контексте работы метро СПБ в новогоднюю ночь стоит напомнить, что двадцать девятого декабря открылась после ремонта станция «Елизаровская».
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В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действуют одиннадцать автобусных маршрутов.
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