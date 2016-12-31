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В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действует 11 автобусных маршрутов

В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действует 11 автобусных маршрутов


В новогоднюю ночь на дорогах Петербурга действуют одиннадцать автобусных маршрутов. В частности автобусы № 154, 142, 130, 114, 106, 93, 80, 77, 56, 12 и 8 с часа ночи первого января будут перевозить пассажиров вплоть до шести утра.

Аналогичное предложение сделал и петербургский метрополитен. В контексте работы метро СПБ в новогоднюю ночь стоит напомнить, что двадцать девятого декабря открылась после ремонта станция «Елизаровская».
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