В Петербурге на Новый год Невский проспект станет пешеходным

В Петербурге на новогоднюю ночь вводится ряд транспортных ограничений. В частности с восьми вечера тридцать первого декабря пешеходным станет Невский проспект на участке от улицы Садовой до проспекта Адмиралтейского. Снять ограничение планируется в четыре утра первого января.С полночи до семи утра тридцать первого декабря закрывается проезжая часть моста Троицкого (направление к набережной Дворцовой). С 00:00 вплоть до 04:00 ограничение вводится около домов № 37 и 39 по набережной Мойки, а также на улице Миллионной (от Зимней канавки до площади Дворцовой).С 02:00 первого января на два часа закрываются мосты Дворцовый и Троицкий, площади Биржевая (Суворовская, Сенатская) набережные Дворцовая и Адмиралтейская.