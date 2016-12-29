В Новый год и Рождество метрополитен СПб будет работать без перерыва

В новогоднюю ночь и на Рождество петербургский метрополитен традиционно будет осуществлять перевозку пассажиров без перерыва. В ночь на первое и седьмое января планируется открыть все вестибюли метро, за исключением дублирующих станций.Правда, приобрести билеты и воспользоваться интернетом для оплаты услуг метро ночью будет нельзя. Жетоны в кассах метро СПб будут продаваться без ограничений.