Платная парковка в центре СПб 2017: тарифы утверждены

Администрация Петербурга утвердила тарифы платной парковки. Согласно информации КРТИ, распоряжением от двадцатого декабря определен размер платы за парковку в центре СПБ на 2017 год.
В сравнении с прошлогодними
тарифами
, как и прогнозировалось, размер платы не претерпел изменений.
В преддверии нового года свои тарифы озвучили и представители
петербургского метрополитена
.
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В Кировском районе Петербурга, вечером двадцать седьмого декабря, на Ленинском проспекте зафиксировано столкновение иномарки Ford и автобуса № 130.
Администрация Петербурга утвердила тарифы платной парковки.
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