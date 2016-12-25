В Петербурге частично закрыли створы дамбы

В Петербурге в связи с усилением ветра частично закрыты створы дамбы (Комплекс защитных сооружений). Специалисты КЗС не исключают возможность наводнения. Ожидается, что максимальная опасность подтопления придется на вечерние часы двадцать шестого декабря.Во вторник, двадцать седьмого декабря, на территории Северной столицы прогнозируется дождь со снегом. Ожидаемая температура 0°C +1°C.