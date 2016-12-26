—» Автомобильные новости » Дороги Санкт Петербурга » Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей
Применить опции расширенного поиска



                                      


Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей

Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей


В преддверии новогодних праздников, которые помимо традиционного позитива неизменно приносят и увеличение тарифов проезда в общественном транспорте, представители петербургского метрополитена огласили информацию по всем вариантам оплаты. Базовый разовый тариф с 2017 года составляет 45 рублей.

Месячный проездной билет обойдется в 2,9 тыс. рублей. Единый льготный, ученический и студенческий билеты — 545, 515 и 1 035 рублей соответственно.

Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей

В преддверии новогодних праздников, которые помимо традиционного позитива неизменно приносят и увеличение тарифов проезда в общественном транспорте, представители петербургского метрополитена огласили информацию по всем вариантам

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса