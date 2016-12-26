Тарифы метрополитена СПб-2107: разовый проезд обойдется в 45 рублей

В преддверии новогодних праздников, которые помимо традиционного позитива неизменно приносят и увеличение тарифов проезда в общественном транспорте, представители петербургского метрополитена огласили информацию по всем вариантам оплаты. Базовый разовый тариф с 2017 года составляет 45 рублей.Месячный проездной билет обойдется в 2,9 тыс. рублей. Единый льготный, ученический и студенческий билеты — 545, 515 и 1 035 рублей соответственно.