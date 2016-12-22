В Петербурге с 8 января начинают курсировать «Лыжные стрелы»

В Петербурге с восьмого января запускаются специальные пригородные поезда, известные по предыдущим годам под говорящим за себя названием «Лыжные стрелы». Электрички доставят поклонников лыж на трассы поселков Шапки и Орехово.Специальные электропоезда будут отправляться по выходным дням вплоть до двенадцатого марта с Московского и Финляндского вокзала. Получить билеты на «Лыжные стрелы» можно в отделах комитета по физкультуре. Связаться с представителями городского комитета можно по телефонам: 315-91-48 и 571-01-17.