В Петербурге 22 декабря прогнозируется усиление ветра

В четверг, двадцать второго декабря, на территории Петербурга ожидается усиление ветра. Согласно заключению метеорологического центра ожидаемый показатель силы ветра составит четырнадцать м/с.
Служба МЧС призывает жителей Северной столицы к соблюдению правил безопасности!
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