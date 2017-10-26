АвтоВАЗ нарастил продажи на 22,9 процента

В минувшем октябре, согласно отчету АвтоВАЗ
, на российском рынке реализовано более 28,6 тыс. автомобилей LADA. В сравнении с прошлогодним аналогичным результатом отмечен рост на 22,9 процента.
Суммарно с начала года продано 249 845 автомобилей бренда. Объем реализации увеличился на 17,2 процента. В топе популярности по-прежнему LADA Granta. Следом идут Vesta и XRAY.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В минувшем октябре, согласно отчету АвтоВАЗ, на российском рынке реализовано более 28,6 тыс. автомобилей LADA.
В ночные часы третьего ноября в Петербурге прогнозируется похолодание до -5 °C.
|
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
ГАТИ Петербурга согласовала семьдесят два объекта, на которых в будущем году будет проводиться ремонт дорог.
АвтоВАЗ заявил о расширении модельного ряда седана Vesta.
С пятого ноября следование транспорта закрывается на улице Шпалерной.
В центре Петербурга с тридцатого октября ограничивается следование транспорта на Пантелеймоновском мосту.
В Петербурге двадцать девятого октября ограничивается движение в связи с игрой «Зенит — Локомотив».
В Петербурге двадцать седьмого октября прогнозируется гололедица и усиление ветра.