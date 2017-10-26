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АвтоВАЗ нарастил продажи на 22,9 процента

АвтоВАЗ нарастил продажи на 22,9 процента


В минувшем октябре, согласно отчету АвтоВАЗ, на российском рынке реализовано более 28,6 тыс. автомобилей LADA. В сравнении с прошлогодним аналогичным результатом отмечен рост на 22,9 процента.

Суммарно с начала года продано 249 845 автомобилей бренда. Объем реализации увеличился на 17,2 процента. В топе популярности по-прежнему LADA Granta. Следом идут Vesta и XRAY.
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