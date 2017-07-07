АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW
АвтоВАЗ представил дизайн интерьера новой модели LADA Vesta SW. В версиях SW и SW Cross, отмечают разработчики, воплощены многофункциональность и экспрессивный дизайн.
В интерьере Vesta SW Cross использована оранжевая цветовая гамма. Приборную панель, в которой присутствует оранжевая окантовка, украшает стильная подсветка.
В салоне увеличено пространство над головой задних пассажиров (+2,5 см). Объем багажника при убранных креслах составляет показатель 825 л. Получить доступ к багажному отделению можно посредством кнопки, расположенной на крышке.
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АвтоВАЗ представил дизайн интерьера новой модели LADA Vesta SW.
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