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АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW

АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW


АвтоВАЗ представил дизайн интерьера новой модели LADA Vesta SW. В версиях SW и SW Cross, отмечают разработчики, воплощены многофункциональность и экспрессивный дизайн.

В интерьере Vesta SW Cross использована оранжевая цветовая гамма. Приборную панель, в которой присутствует оранжевая окантовка, украшает стильная подсветка.

В салоне увеличено пространство над головой задних пассажиров (+2,5 см). Объем багажника при убранных креслах составляет показатель 825 л. Получить доступ к багажному отделению можно посредством кнопки, расположенной на крышке.

АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW АвтоВАЗ представил дизайн интерьера LADA Vesta SW
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