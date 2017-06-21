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АвтоВАЗ представляет модель Vesta SW Cross

АвтоВАЗ представляет модель Vesta SW Cross


АвтоВАЗ заявил о расширении модельной линейки LADA. Открыть продажи новых моделей LADA Vesta SW российский автомобилестроитель планирует во второй половине текущего года.

В контексте презентации дизайна новых моделей разработчики отмечают, новая Vesta с приставками «SW» и «SW Cross» получила традиционные черты кроссовера и экспрессивный внешний вид. В качестве базы для новых моделей использован концепт 2015 года.

АвтоВАЗ представляет модель Vesta SW Cross


Спортивный дизайн, коим наделены обе модели, наверняка придется по вкусу поклонникам динамичных кроссоверов. LADA Vesta SW получила увеличенный дорожный просвет и дополнительные защитные элементы кузова.

Габаритные показатели LADA Vesta SW/SW Cross: длина 4,410 (4,424), ширина 1,764 (1,785), высота 1,512 (1,532), клиренс 178 (203), колесная база 2,635 мм.
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АвтоВАЗ представляет модель Vesta SW Cross

АвтоВАЗ заявил о расширении модельной линейки LADA. Открыть продажи новых моделей LADA Vesta SW российский автомобилестроитель планирует во второй половине текущего года.

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