АвтоВАЗ представляет модель Vesta SW Cross
АвтоВАЗ заявил о расширении модельной линейки LADA. Открыть продажи новых моделей LADA Vesta SW российский автомобилестроитель планирует во второй половине текущего года.
В контексте презентации дизайна новых моделей разработчики отмечают, новая Vesta с приставками «SW» и «SW Cross» получила традиционные черты кроссовера и экспрессивный внешний вид. В качестве базы для новых моделей использован концепт 2015 года.
Спортивный дизайн, коим наделены обе модели, наверняка придется по вкусу поклонникам динамичных кроссоверов. LADA Vesta SW получила увеличенный дорожный просвет и дополнительные защитные элементы кузова.
Габаритные показатели LADA Vesta SW/SW Cross: длина 4,410 (4,424), ширина 1,764 (1,785), высота 1,512 (1,532), клиренс 178 (203), колесная база 2,635 мм.
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АвтоВАЗ заявил о расширении модельной линейки LADA. Открыть продажи новых моделей LADA Vesta SW российский автомобилестроитель планирует во второй половине текущего года.
В понедельник, двадцать шестого июня, на территории Петербурга прогнозируется усиление ветра.
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