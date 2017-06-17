АвтоВАЗ с 21 июня открывает продажи версии XRAY Exclusive
АвтоВАЗ с двадцать первого июня открывает продажи новой версии кроссовера XRAY Exclusive. В комплектацию входит расширенный пакет оснащения, оригинальная отделка салона, накладки (вставки) и логотип серии.
В качестве базы для новой версии выступила модель Luxe Prestige (двигатель 1,8 литра). XRAY Exclusive с механической коробкой предлагается за 805,9 тыс. рублей. Кроссовер с «автоматом» обойдется на 25 тыс. рублей дороже.
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АвтоВАЗ с двадцать первого июня открывает продажи новой версии кроссовера XRAY Exclusive.
Погодные условия в Петербурге двадцать первого июня едва ли обрадуют жителей и гостей города, дождь по-прежнему не оставляет Северную столицу.
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