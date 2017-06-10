Как красят автомобиль на заводе: LADA 4×4
В течение четырех десятков лет, на протяжении которых с конвейера сходит российский внедорожник LADA 4×4, специалисты АвтоВАЗ выпустили более 2,5 млн единиц автомобилей. Однако производственный процесс обычно остается за стенами предприятия.
В ознаменовании срокового юбилея, помимо торжественных мероприятий и специальной версии модели, руководство автомобилестроителя решило показать работу сборочного конвейера. В ответ на популярный вопрос «Как красят автомобиль на заводе?» официальный канал LADA на YouTube представил специальный видеоролик.
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В течение четырех десятков лет, на протяжении которых с конвейера сходит российский внедорожник LADA 4×4, специалисты АвтоВАЗ выпустили более 2,5 млн единиц автомобилей.
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