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АвтоВАЗ открыл производство двухтопливной LADA Vesta

АвтоВАЗ открыл производство двухтопливной LADA Vesta


Официальные представители АвтоВАЗ заявили об открытии производства двухтопливной модели LADA. В многолетней истории российского автомобилестроителя модель с серийной газобаллонной установкой поступит в продажу впервые.

LADA Vesta CNG работает на двух видах топлива — традиционном бензине и альтернативном метане. Специалисты в контексте нововведения отмечают, газ является более недорогим и экологичным топливом, снижающим затраты более чем в три раза.

АвтоВАЗ открыл производство двухтопливной LADA Vesta


Автомобилистов вполне закономерно волнует вопрос безопасности использования метана. Эксперты подчеркивают, разработка Vesta CNG велась с учетом именного этого критерия. В частности газовый баллон оснащен встроенным предохранителем, который позволяет исключить возможность самопроизвольного взрыва и утечки в случае повреждения магистрали.

АвтоВАЗ открыл производство двухтопливной LADA Vesta


С максимальной заправкой новая «Лада» может преодолеть более 1 тыс. километров. В момент полного расходования газа система автоматически переключается на резервуар с бензином. Водитель может и принудительно поменять виды топлива.
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