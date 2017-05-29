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АвтоВАЗ объявил о новых опциях для Granta и Kalina

АвтоВАЗ объявил о новых опциях для Granta и Kalina


Официальные представители АвтоВАЗ заявили о введении новых опций для моделей Granta и Kalina. Обновления касаются безопасности и комфорта.

LADA Granta (лифтбек и седан)

1. Кнопка открывания багажника из салона (базовая версия).
2. Электропривод для обогреваемых наружных зеркал (версия Comfort).
3. Силовой агрегат (8-клапанный) мощностью 87 л.с. (версия Luxe).
4. Обновленная панель приборов с электронным управлением системой климат-контроля (Luxe).

LADA Kalina (универсал, хэтчбек и Cross)

1. Кнопка открывания багажника из салона (базовая версия).
2. Система задержки выключения фар на парковке, обогрев наружных зеркал (Comfort).
3. Экстренное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС» (Luxe с пакетом Navi).
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