LADA Vesta получила главную премию Российского автомобильного форума
В рамках Российского автомобильного форума, проходившего в Москве с пятнадцатого по шестнадцатое марта, разработка компании АвтоВАЗ LADA Vesta удостоилась главной премии в номинации «Продукт года». Организаторы отмечают, новая модель российского автомобилестроителя столь стремительно вошла в перечень лидеров рынка, что вполне заслуженно отмечена высокой профильной наградой.
В минувшем году объем продаж Vesta превысил отметку в 55 тыс. единиц. В году текущем автомобиль выходит и на европейские рынки. В частности Vesta появится в дилерских центрах Болгарии, Венгрии, Германии.
Стоит отметить, что получать премии Форума для АвтоВАЗ не в новинку. В 2016 году награда досталась компании за выпуск моделей XRAY и Vesta, невзирая на экономический кризис.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В рамках Российского автомобильного форума, проходившего в Москве с пятнадцатого по шестнадцатое марта, разработка компании АвтоВАЗ LADA Vesta удостоилась главной премии в номинации «Продукт года».
Сотрудник полиции Петербурга, задействованный в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пострадал вследствие наезда автомобиля преступника.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».