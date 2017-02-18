АвтоВАЗ возвращается к «пятидневке» с 20 февраля

Автомобилестроитель АвтоВАЗ с двадцатого февраля возвращается к пятидневной рабочей неделе. В течение четырех месяцев, начиная с октября минувшего года, тольяттинское предприятие работало всего четыре дня.Официальные представители автомобилестроителя отмечали, что сокращение рабочего графика продиктовано стремлением сохранения коллектива в ситуации падения спроса на автомобили. Однако в наступившем году АвтоВАЗ рассчитывает хоть и на незначительный, но все же рост российского профильного рынка. Экспорт в 2017 году планируется увеличить на 50 процентов.