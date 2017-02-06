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АвтоВАЗ в январе увеличил на 5 процентов продажи модели LADA

АвтоВАЗ в январе увеличил на 5 процентов продажи модели LADA


В минувшем январе российскому автомобилестроителю АвтоВАЗ удалось увеличить объем продаж моделей LADA почти на 5 процентов. Суммарно реализовано 16,3 тыс. единиц автомобилей.

В прошлом году за аналогичный отчетный период показатель продаж LADA составил 15,5 тыс. единиц. Специалисты полагают, что по итогам первого месяца текущего года АвтоВАЗ сможет занять третью позицию рейтинга общероссийских продаж.

Согласно статистике производителя, бренд LADA на национальном рынке имеет долю 19,5 процента.
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