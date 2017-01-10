АвтоВАЗ в 2016 году увеличил долю LADA на рынке до 20 процентов
Российскому автомобилестроителю АвтоВАЗ по итогам минувшего года удалось увеличить долю модели LADA на профильном рынке до 20 процентов. В сравнении с 2015 годом прогресс составил 2,2 процента.
Суммарно в течение года на российском автомобильном рынке реализовано более 266 тыс. моделей LADA. Примечательно, что рынок в целом сократился на 12 процентов.
В ТОП-5 рейтинга продаж модель Granta уверенно заняла второе место. LADA Vesta на четвертом месте рейтинга.
Глава АвтоВАЗ отметил, производитель в 2016 году достиг стратегической цели. В частности Николя Мор подчеркнул, что значительную помощь в достижении высоких результатов оказали специальные меры поддержки правительства РФ.
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В Петербурге вечером двенадцатого января на Исполкомской улице (Центральный район) вследствие прорыва трубы водоснабжения провалился асфальт.
Российскому автомобилестроителю АвтоВАЗ по итогам минувшего года удалось увеличить долю модели LADA на профильном рынке до 20 процентов.
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