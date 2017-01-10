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АвтоВАЗ в 2016 году увеличил долю LADA на рынке до 20 процентов

АвтоВАЗ в 2016 году увеличил долю LADA на рынке до 20 процентов


Российскому автомобилестроителю АвтоВАЗ по итогам минувшего года удалось увеличить долю модели LADA на профильном рынке до 20 процентов. В сравнении с 2015 годом прогресс составил 2,2 процента.

Суммарно в течение года на российском автомобильном рынке реализовано более 266 тыс. моделей LADA. Примечательно, что рынок в целом сократился на 12 процентов.

В ТОП-5 рейтинга продаж модель Granta уверенно заняла второе место. LADA Vesta на четвертом месте рейтинга.

Глава АвтоВАЗ отметил, производитель в 2016 году достиг стратегической цели. В частности Николя Мор подчеркнул, что значительную помощь в достижении высоких результатов оказали специальные меры поддержки правительства РФ.
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