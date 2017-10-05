Shell представила в Петербурге новое дизельное топливо V-Power Diesel

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В Петербурге четвертого октября прошла масштабная презентация нового дизельного топлива Shell V-Power Diesel. Согласно заявлению разработчиков инновации, специальный пакет присадок позволяет эффективно противостоять нагару и устраняет загрязнение силового агрегата.В рамках презентации один из создателей нового топлива доктор Andreas Schaefer пояснил, мощность двигателя при использовании Shell V-Power Diesel увеличивается на 3,3 процента. Отмечено сокращение расхода топлива порядка 6 процентов. Отдельно разработчики отмечают экологические параметры: показатель дымности с новым топливом снижается на 20 процентов.Глава сети АЗС компании Виталий Маслов отметил, на территории РФ работают более 230 фирменных заправок, но в перспективе количество комплексов планируется значительно увеличить. В частности уже до конца текущего года АЗС «Шелл» появятся в Самаре и Новосибирске.Официальная презентация премиального «дизеля», который теперь доступен на всех российских автозаправках компании, прошла в Северной столице отнюдь не случайно. В далеком 1998 году первая АЗС Shell открылась именно в Санкт-Петербурге. С приветственным словом от губернатора выступил представитель администрации города.