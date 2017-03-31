Главу производителя электрокаров Tesla пригласили в Петербург

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), открывающегося первого июля, организаторы направили приглашение главе производителя электрокаров Tesla. Официальный ответ Илона Маска пока не разглашается, однако возможность приезда новатора в Петербург не стоит исключать.Маск ранее неоднократно говорил об интересе к российскому профильному рынку, а столь значительное мероприятие как ПМЭФ — прекрасная возможность для поиска партнеров. В Экономическом форуме традиционно принимает участие и Владимир Путин, поэтому статус предстоящего действа едва ли можно переоценить.Одновременно с приглашением на ПМЭФ-2017 Маск номинирован на премию «Глобальная энергия», которая вручается на форуме. Правда, среди претендентов на победу значится более 180 ученых.