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Автомобильный рынок Петербурга вновь падает

Автомобильный рынок Петербурга вновь падает


Автомобильный рынок Петербурга в течение первых месяцев текущего года (январь, февраль) вновь показал падение. Согласно данным специалистов аналитического агентства «Auto-Dealer», суммарно за означенный период реализовано 15 482 единицы автомобилей. В сравнении с прошлогодним аналогичным периодом падение показателя составило 1 процент.

В минувшем феврале петербургский авторынок просел на 2 процента. Автомобильным дилерам удалось продать всего лишь 8 909 машин. В лидеры по итогам месяца вышла компания Renault.

Впрочем, по результатам двух месяцев первую строчку рейтинга по-прежнему занимает Hyundai. Примечательно, что непосредственно в феврале южнокорейскому производителю не удалось войти даже в ТОП-3.

В прошлом месяце Hyundai представил новую версию модели Solaris, отмечает глава аналитического агентства Михаил Чаплыгин, но по результатам продаж компанию вполне можно назвать «неудачником февраля». В целом профильный рынок Петербурга «пока не может оттолкнуться от дна», констатирует руководитель «Auto-Dealer».
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