В Петербурге ведется набор волонтеров на организацию Дня Победы
В Петербурге открыт набор волонтеров для оказания помощи в организации Дня Победы 2017 года. В задачи волонтеров войдет сопровождение парадов, шествий и акций. Спектр задач широк, оказать помощь могут все желающие.
Правда, отбор будет проводиться на конкурсной основе, поэтому для начала необходимо заполнить заявку. Анкету можно подать вплоть до шестнадцатого апреля на специальном веб-ресурсе «волонтёрыпобеды.рф».
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В Петербурге открыт набор волонтеров для оказания помощи в организации Дня Победы 2017 года.
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