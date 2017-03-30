В Петербурге ведется набор волонтеров на организацию Дня Победы

В Петербурге открыт набор волонтеров для оказания помощи в организации Дня Победы 2017 года. В задачи волонтеров войдет сопровождение парадов, шествий и акций. Спектр задач широк, оказать помощь могут все желающие.Правда, отбор будет проводиться на конкурсной основе, поэтому для начала необходимо заполнить заявку. Анкету можно подать вплоть до шестнадцатого апреля на специальном веб-ресурсе «».