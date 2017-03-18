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Девушки Женевского автосалона-2017

Девушки Женевского автосалона-2017


Женевский автосалон-2017 подходит к завершению — воскресенье девятнадцатое марта, финальный день масштабной мировой выставки. Традиционно, по истечению полутора недель презентаций новинок автомобильной промышленности, пришло время поговорить о неотъемлемой части мероприятия — девушках Женевского автосалона.

Говорить об обворожительности «хозяек» выставочных стендов можно долго, однако едва ли в этом есть смысл. Увидеть, как гласит русская пословица — значительно ценнее, нежели услышать.

Девушки Женевского автосалона-2017



Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017


Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017


Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017 Девушки Женевского автосалона-2017
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Девушки Женевского автосалона-2017

Женевский автосалон-2017 подходит к завершению — воскресенье девятнадцатое марта, финальный день масштабной мировой выставки.

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