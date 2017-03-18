Девушки Женевского автосалона-2017
Женевский автосалон-2017 подходит к завершению — воскресенье девятнадцатое марта, финальный день масштабной мировой выставки. Традиционно, по истечению полутора недель презентаций новинок автомобильной промышленности, пришло время поговорить о неотъемлемой части мероприятия — девушках Женевского автосалона.
Говорить об обворожительности «хозяек» выставочных стендов можно долго, однако едва ли в этом есть смысл. Увидеть, как гласит русская пословица — значительно ценнее, нежели услышать.
Девушки Женевского автосалона-2017
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Групповая транспортная авария с участием пяти автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером восемнадцатого марта в Выборгском районе.
Женевский автосалон-2017 подходит к завершению — воскресенье девятнадцатое марта, финальный день масштабной мировой выставки.
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