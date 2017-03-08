Петербургские автодилеры наращивают объемы продаж
Сокращение автомобильного рынка Петербурга, отмеченное в минувшем году, не коснулось отдельных брендов. Сложившаяся ситуация позволила городским автомобильным дилерам нарастить объемы продаж, поясняет глава аналитического агентства «Auto-Dealer» Михаил Чаплыгин.
Суммарно двадцать ведущих профильных холдингов Петербурга в 2016 году реализовали более 94,5 тыс. автомобилей (легковых и коммерческих моделей). В сравнении с показателем года предыдущего, рост объема продаж составил 14 процентов.
В рейтинге лидеров первую позицию занимает группа дилеров «Рольф». В среднем каждый шестой автомобиль, проданный на территории Северной столицы в минувшем году, приходится на долю данной компании.
В основном рост показали автодилеры, предлагающие модели — LADA, Ford и Hyundai, отметил руководитель аналитического агентства.
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