В Женеве открылся Автомобильный салон-2017
Седьмого марта в Женеве открылся Международный автосалон-2017. Официально посетить Geneva motor show 2017 будет возможно лишь с девятого по девятнадцатое марта, однако представители прессы и обладатели специальных приглашений уже знакомятся с новинками мировых профильных производителей.
В частности, среди новинок Женевского салона-2017 новый компактный кроссовер бренда Subaru. Создатели модели XV заверяют гостей выставки, разработка благодаря новой платформе отличается более высокими показателями маневренности и безопасности. Система помощи при движении по бездорожью, симметричный полный привод, горизонтально-оппозитный силовой агрегат и динамичный внешний дизайн — вот далеко не полный перечень обновлений кроссовера.
Автомобиль предлагается в разных видах комплектации, но подробной информации пока нет. Производитель намерен озвучить перечень всех пакетов оснащения непосредственно перед открытием продаж.
Впрочем, на протяжении ближайших десяти дней Geneva motor show позволит познакомиться с большим количеством автомобильных новинок. Специальные публикации о Женевском автосалоне доступны в разделе «Автошоу».
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение иномарок Citroen и Toyota Land Cruiser, приведшее к значительному повреждению автомобилей, зафиксировано ведомством МЧС Петербурга днем седьмого марта.
Седьмого марта в Женеве открылся Международный автосалон-2017.
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