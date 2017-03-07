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В Женеве открылся Автомобильный салон-2017

В Женеве открылся Автомобильный салон-2017


Седьмого марта в Женеве открылся Международный автосалон-2017. Официально посетить Geneva motor show 2017 будет возможно лишь с девятого по девятнадцатое марта, однако представители прессы и обладатели специальных приглашений уже знакомятся с новинками мировых профильных производителей.

В Женеве открылся Автомобильный салон-2017


В частности, среди новинок Женевского салона-2017 новый компактный кроссовер бренда Subaru. Создатели модели XV заверяют гостей выставки, разработка благодаря новой платформе отличается более высокими показателями маневренности и безопасности. Система помощи при движении по бездорожью, симметричный полный привод, горизонтально-оппозитный силовой агрегат и динамичный внешний дизайн — вот далеко не полный перечень обновлений кроссовера.

Автомобиль предлагается в разных видах комплектации, но подробной информации пока нет. Производитель намерен озвучить перечень всех пакетов оснащения непосредственно перед открытием продаж.

В Женеве открылся Автомобильный салон-2017


Впрочем, на протяжении ближайших десяти дней Geneva motor show позволит познакомиться с большим количеством автомобильных новинок. Специальные публикации о Женевском автосалоне доступны в разделе «Автошоу».
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