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В Петербурге открылся специальный сервис поминутной аренды автомобиля

В Петербурге открылся специальный сервис поминутной аренды автомобиля


Глава Петербурга тридцатого января принял участие в открытии специального сервиса поминутной аренды автомобиля. В качестве организатора нового сервиса выступила итальянская компания «Делимобиль».

Георгий Полтавченко в контексте запуска услуги поминутной аренды автотранспорта отметил, благодаря проекту петербуржцы и гости города смогут воспользоваться новым удобным предложением. В российской столице, где аренда автомобиля с оплатой за минуту уже работает, за двенадцать месяцев услугой воспользовались более 1 млн человек.

В Петербурге открылся специальный сервис поминутной аренды автомобиля


Арендовать автомобиль можно посредством мобильного приложения.

Губернатор уверен, что новый сервис будет в достаточной мере востребован. В первом квартале текущего года организаторы сервиса инвестируют в проект 200 млн рублей.

фото: Администрация Петербурга
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