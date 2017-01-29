В Петербурге открылся специальный сервис поминутной аренды автомобиля

фото: Администрация Петербурга

Глава Петербурга тридцатого января принял участие в открытии специального сервиса поминутной аренды автомобиля. В качестве организатора нового сервиса выступила итальянская компания «Делимобиль».Георгий Полтавченко в контексте запуска услуги поминутной аренды автотранспорта отметил, благодаря проекту петербуржцы и гости города смогут воспользоваться новым удобным предложением. В российской столице, где аренда автомобиля с оплатой за минуту уже работает, за двенадцать месяцев услугой воспользовались более 1 млн человек.Арендовать автомобиль можно посредством мобильного приложения.Губернатор уверен, что новый сервис будет в достаточной мере востребован. В первом квартале текущего года организаторы сервиса инвестируют в проект 200 млн рублей.